Vojtech Gregovsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Gregovsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojtech Gregovsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vojtech Gregovsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vojtech Gregovsky 2 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vojtěch Gregovský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vojtech Gregovsky Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vojtech Gregovsky'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vojtech Gregovsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vojtech Gregovsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vojtech Gregovsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vojtech Gregovsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Chrudim

Vojtech Gregovsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vojtech Gregovsky şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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