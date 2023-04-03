Vojtech Linhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Linhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojtech Linhart adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vojtech Linhart Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vojtech Linhart 3 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vojtěch Linhart şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vojtech Linhart Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports & Counselling, s.r.o. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vojtech Linhart'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vojtech Linhart Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vojtech Linhart futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FK Jablonec B
Vojtech Linhart Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vojtech Linhart şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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