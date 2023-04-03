Vojtech Linhart kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Linhart Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vojtech Linhart kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vojtech Linhart ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.