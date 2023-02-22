Vojtech Lukavsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Lukavsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojtech Lukavsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vojtech Lukavsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vojtech Lukavsky 13 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vojtěch Lukavský şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vojtech Lukavsky Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vojtech Lukavsky, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Praha B futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Praha B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vojtech Lukavsky'nin AC Sparta Praha B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vojtech Lukavsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vojtech Lukavsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Ağustos 2017 yılında Sparta Prag U17
1 Temmuz 2019 yılında Sparta Prag U19
1 Temmuz 2021 yılında Sparta Praha B
7 Temmuz 2021 yılında 1.FK Pribram B
30 Haziran 2022 yılında Sparta Praha B
Vojtech Lukavsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vojtech Lukavsky şuan AC Sparta Praha B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Komárov (2008)
1.FK Příbram (2008 - 2017)
AC Sparta Praha (2017 - 2021)
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