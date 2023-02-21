Vojtech Marek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Marek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vojtech Marek kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vojtech Marek ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vojtech Marek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Marek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vojtech Marek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Marek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojtech Marek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vojtech Marek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vojtech Marek 18 Nisan 2000 tarihinde Brno şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vojtěch Marek şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vojtech Marek Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vojtech Marek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Lisen futbol takımında oynamaktadır. SK Lisen takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vojtech Marek'nin SK Lisen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vojtech Marek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vojtech Marek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Vojtech Marek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vojtech Marek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2018 yılında Z. Brno U19

1 Temmuz 2019 yılında FCZ Brno B

2 Temmuz 2021 yılında SK Lisen

Vojtech Marek kimdir

Vojtech Marek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vojtech Marek şuan SK Lisen takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

1.SK Prostějov (2007 - 2018)
FC Zbrojovka Brno (2018 - 2019)

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Vojtech Marek nereli

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