Vojtech Reiner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Reiner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojtech Reiner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vojtech Reiner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vojtech Reiner 12 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vojtěch Reiner şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vojtech Reiner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vojtech Reiner'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Vojtech Reiner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vojtech Reiner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Jablonec U19
1 Temmuz 2022 yılında FK Jablonec B
Vojtech Reiner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vojtech Reiner şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Studenec (2008 - 2016)
FK Jablonec (2016 - 2022)
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