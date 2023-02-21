Vojtech Stransky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Stransky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojtech Stransky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vojtech Stransky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vojtech Stransky 13 Mart 2003 tarihinde Ostrava şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vojtěch Stránský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vojtech Stransky Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vojtech Stransky'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vojtech Stransky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vojtech Stransky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vojtech Stransky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vojtech Stransky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında M. Boleslav U19

1 Temmuz 2021 yılında Mlada Boleslav

Vojtech Stransky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vojtech Stransky şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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