Vojtech Werani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Werani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vojtech Werani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vojtech Werani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vojtech Werani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Werani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vojtech Werani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vojtech Werani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vojtech Werani 24 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vojtěch Werani şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vojtech Werani Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vojtech Werani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jablonec B futbol takımında oynamaktadır. FK Jablonec B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vojtech Werani'nin FK Jablonec B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vojtech Weraniboyu ve yaşı kaç

Vojtech Werani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vojtech Werani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Vojtech Werani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vojtech Werani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Jablonec B

Vojtech Werani kimdir

Vojtech Werani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vojtech Werani şuan FK Jablonec B takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Jablonec (2011 - 2021)

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Vojtech Werani nereli

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