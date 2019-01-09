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  3. Voleybol: Beşiktaş: 3 - Çanakkale Belediyespor: 1

Voleybol: Beşiktaş: 3 - Çanakkale Belediyespor: 1

- Beşiktaş: 3 - Çanakkale Belediyespor: 1

Voleybol: Beşiktaş: 3 - Çanakkale Belediyespor: 1

 

Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Erkul, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz, Belien (Pınar Atasever, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Tuğçe Ersan, Rida Erlalelitepe)

Çanakkale Belediyespor: Perez, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Sobolska, Melis Durul, Birgül Güler (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Semra Özer)

Setler: 20-25, 25-20, 25-22, 25-20

Süre: 106 dakika (27, 27, 27, 25)

 

İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Beşiktaş, Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.

İlk maçı da aynı skorla kazanan siyah-beyazlı ekip, final grubunda VakıfBank'ın rakibi oldu.

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