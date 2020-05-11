Voleybol ligleri son haliyle tescil edildi

Pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında voleybol liglerine de tescil geldi.

Voleybol erkek ve kadınlar liglerinden kalan play-off maçları oynanmayacak. Üstündağ, liglerde küme düşme olmayacağını söyledi.

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını nedeniyle tüm spor organizasyonları durdurulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması yönünde bir karar almıştı. Gözler bu kez de voleybola çevrildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, toplantının ardından kadın ve erkek liglerinde sezonun mevcut haliyle tescil edildiğini açıkladı.

Yönetim kurulu toplantısı sonrası yayıncı kuruluş TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Üstündağ, "Ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Voleybol Erkek ve Kadınlar Liglerinde kalan maçlar oynanmayacak. Küme düşme yok. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alıyoruz. Bu süreçten çok daha güçlü çıkabilmek için ligi tescil ediyoruz. Ligin statüsü, detayları ve şeklini çalışmalar sonrası paylaşacağız. Eylül gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz. " ifadelerini kullandı.