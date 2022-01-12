2022 Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104810344İngiltere Lig Kupası: Tottenham Hotspur – Chelsea final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Cinsel içerik üretmek ne demek?Aral Şimşir kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aral Şimşir hangi takımlarda oynadı? Trabzonspor'a transfer olacak mı?2022 Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104110015Çanakkale Zaferi'nin sonuçları nelerdir? Çanakkale Savaşı'nın sonuçları maddeler halindeSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor (canlı yayın)Tarihte yer etmiş efsane öğretmen sözleri 2022| Unutulmaz öğretmen sözleri kısa, anlamlı 2022Volfram ne demek, TDK'ya göre Volfram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Acun Ilıcalı olduğu iddia edilmişti! Var Mısın Yok Musun programındaki Hamdi Bey'in kim olduğu yıllar sonra ortaya çıktı! Teklifleriyle zora sokan o isim...
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Volfram ne demek, TDK'ya göre Volfram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Volfram ne demek, TDK'ya göre Volfram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Volfram kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Volfram ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Volfram nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Volfram kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Volfram ne demek, TDK'ya göre Volfram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Volfram ne demek? Volfram TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi volfram kelimesi. Peki volfram ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre volfram nedir, volfram kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

VOLFRAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Volfram kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Volfram kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre volfram kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85, yoğunluğu 19,3 olan, sert, 3482 °C'de eriyebilen bir element, tungsten (simgesi W)

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT