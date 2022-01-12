Volfram ne demek, TDK'ya göre Volfram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Volfram ne demek? Volfram TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi volfram kelimesi. Peki volfram ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre volfram nedir, volfram kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

VOLFRAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Volfram kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Volfram kelimesi Almanca kökenlidir.

TDK'ya göre volfram kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85, yoğunluğu 19,3 olan, sert, 3482 °C'de eriyebilen bir element, tungsten (simgesi W)

