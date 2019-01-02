Volkan Demirel kadroya alındı mı?

Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel 3 Ocak Perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Kadro dışı kalan ve Ali Koç ile görüştükten sonra kadroya geri döneceği tahmin edilen Demirel sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Değerli basın mensupları, 3 Ocak Perşembe günü (yarın) saat 11.00’de, Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir basın açıklaması gerçekleştireceğim. Bilgilerinize sunarım."

VOLKAN DEMİREL KİMDİR?

27 Ekim 1981'de İstanbul'un Fatih semtinde doğdu. Zeynep Kübra Sever Demirel ile evlenen Volkan Demirel'in Yade adında birde kızı vardır. Volkan Demirel aslen Artvin Şavşat'lıdır. 2000 – 2001 sezonunda Kartalspor'da oynadı. 2 sene bu takımın file bekçiliğini yapan Volkan Demirel 2002-2003 futbol sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de ilk resmi maçı 26 Nisan 2003'te oynanan Fenerbahçe – Samsunspor Turkcell Süper Lig maçıydı.Yine 2003 yılının Ağustos ayında,burnundan darbe alarak sahalara bir süreliğine veda etmiştir. 4 Mart 2008'de oynanan Sevilla – Fenerbahçe maçında yediği 2 hatalı golden sonra kurtardığı 3 penltıyla maça damgasını vurdu ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez çeyrek finale yükselmesini sağladı.Halen Fenerbahçe SK'de oynayan futbolcu, 2010 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türk Milli Takımı kadrosundada yer almıştır.