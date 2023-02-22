Volodymyr Krynskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Krynskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Volodymyr Krynskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Volodymyr Krynskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Volodymyr Krynskyi 14 Ocak 1997 tarihinde Chkalovske, Kharkiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кринський Володимир Вікторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Volodymyr Krynskyi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Volodymyr Krynskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Volodymyr Krynskyi'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Volodymyr Krynskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Volodymyr Krynskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Volodymyr Krynskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Volodymyr Krynskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2014 yılında FK Poltava

2 Temmuz 2018 yılında Olimpik Donetsk

3 Eylül 2020 yılında Ingulets

3 Eylül 2021 yılında Volyn Lutsk

6 Şubat 2022 yılında Podillya Kh.

11 Mart 2022 yılında Prerov

8 Temmuz 2022 yılında 1.SK Prostejov

Volodymyr Krynskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Volodymyr Krynskyi şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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