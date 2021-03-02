Volvo 2030'dan sonra sadece elektrikli araç üretecek

Çinli Geely Holding bünyesinde faaliyet gösteren İsveçli otomotiv markası Volvo 2030 yılından itibaren fosil yakıt kullanımına son vermeye hazırlanarak elektrikli araç üretimine geçeceğini duyurdu.

Volvo’nun Teknolojiden Sorumlu Başkanı Henrik Green yaptığı açıklamada yalnızca elektrikli otomobil üreticisi olma konusunda oldukça kararlı olduklarını, içten yanmalı motora sahip araçlar için uzun vadeli bir gelecek olmadığını belirtti. Green, "Bu müşterilerimizin beklentilerini karşılamamıza ve iklim değişikliğiyle mücadelede çözümün bir parçası olmamıza imkan sağlayacak” dedi.

Volvo'dan yapılan açıklamada tüm elektrikli araçların satışının internet üzerinden yapılacağı söylenirken, bayilerin, otomobillerin satışı, hazırlanması, teslimatı ve bakımı gibi hizmetlerden sorumlu olmaya devam edeceği belirtildi.

2025 yılı itibariyle Volvo, küresel satışlarının yarısının elektrikli otomobillerden oluşmasını hedefliyor.

Hava kirliliğine karşı hükümetlerin katı kurallar getirmeye başlamasının ardından dünya çapındaki otomotiv şirketleri elektrikli araç üretimini hızlandırdı.

Dünya genelinde, geçtiğimiz yıl yaklaşık 2,5 milyon elektrikli araç satıldı. 2021 yılında bu sayının yüzde 70 artış göstermesi bekleniyor.

ABD'li otomotiv üreticisi General Motors da Ocak ayında yaptığı duyuruda, 2035 yılından sonra yalnızca elektrikli araç üreteceğini açıklamıştı.