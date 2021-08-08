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Dikkat çeken açıklama! Vuhan'da yaşayanların neredeyse tamamına koronavirüs testi yapıldı

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan'da Belediye Hükümeti Genel Sekreter Yardımcısı Li Tao, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada bulundu. Vuhan'da yaşayanların neredeyse tamamına koronavirüs testi yapıldı.

Dikkat çeken açıklama! Vuhan'da yaşayanların neredeyse tamamına koronavirüs testi yapıldı

Vuhan Belediye Hükümeti Genel Sekreter Yardımcısı Li Tao, gazetecilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulundu. koronavirüs salgınında artan vaka sayısı sebebiyle 11,3 milyon nüfuslu kentte toplu test uygulamasına karar verildiğini ifade eden Li Tao, salı gününden beri Vuhan'da yaşayanların neredeyse tamamına koronavirüs test yapıldığını belirtti.

6 yaş altı çocuklar ve yaz tatili için Vuhan dışında olan üniversite öğrencilerine koronavirüs testi yapılmadığını söyleyen Vuhan Belediye Hükümeti Genel Sekreter Yardımcısı Li Tao'nun açıklamaları Çin basınında geniş yankı buldu.

Yetkililer, Vuhan’da yapılan testler sırasında 9 yeni vakaya rastlandığını ve bu kişilerin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Salgına karşı önlemleri artıran kent yetkilileri, 3 Ağustos'ta, uzun sürenin ardından tespit edilen yerel kaynaklı vakalar üzerine kent genelinde test yapma kararı almıştı.

Tüm okullara ve eğitim kurumlarına yüz yüze eğitim faaliyetlerini askıya alma ve yerleşkelerindeki sağlık denetimlerini artırmaları talimatı verilmişti.

Metroda maske takma, ateş ölçme ve sağlık takip kodlarını kontrol etme zorunluluğu da dahil olmak üzere Kovid-19'a karşı önlemler artırılmıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde son 24 saatte 81'i yerel kaynaklı 96 Kovid-19 vakası tespit edildiğini belirtti.

Ülkede salgının ortaya çıkmasından bu yana 93 bin 701 vakaya rastlanırken virüs nedeniyle 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Vuhan'da 14 Mayıs-1 Haziran 2020 arasında 9 milyon 890 bin kişiye test uygulandığı bildirilmişti.
 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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