Vykintas Slivka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vykintas Slivka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vykintas Slivka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vykintas Slivka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vykintas Slivka 29 Nisan 1995 tarihinde Panevezys şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vykintas Slivka Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keyscout Football yapmaktadır. Vykintas Slivka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vykintas Slivka'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vykintas Slivka Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/slivka_vykintas/

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Vykintas Slivka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vykintas Slivka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Vykintas Slivka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vykintas Slivka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2012 yılında Juventus U19

30 Haziran 2013 yılında Ekranas U19

1 Temmuz 2013 yılında Juventus U19

1 Eylül 2014 yılında Modena

1 Şubat 2015 yılında Juventus

2 Şubat 2015 yılında ND Gorica

30 Haziran 2015 yılında Juventus

31 Ağustos 2015 yılında FC Den Bosch

24 Ocak 2017 yılında Juventus

25 Ocak 2017 yılında Ascoli

30 Haziran 2017 yılında Juventus

26 Temmuz 2017 yılında Hibernian FC

31 Ağustos 2020 yılında Apollon Smyrnis

13 Temmuz 2022 yılında PAS Lamia

Vykintas Slivka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vykintas Slivka şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vykintas Slivka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekranas Panevezys

Litvanya takımında 14 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 54 maçta 2 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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