Wagner lideri Prigojini kim neden öldürttü, olayın arkasına Putin mi var?

Dünya prigojinin şok uçak kazasıyla ölmesinin yankılarını konuşuyor. Kazadan sonra herkes bu soruyu soruyor. Prigojin'in uçak kazasıyla ölmesinin arkasında kasıtlı planlı bir kaza süslü ölüm mü var? Prigojini kim neden öldürttü? işin içinde Rusya gizli servisi KGB ve Putin var mı?

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Dünya Rus paralı asker Wagner'in lideri prigojin'in uçak kazasıyla ölmesinin ardında çok merak edilen Progojin planlı bir şekilde ucak kaza süsüyle öldürüldü mü? Bu işin arkasında kim var? diye merak etmeye başladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, duyurduğu Prigojin dahil 10 kişini bulunduğu uçağın düştüğü 10 kişinde öldüğü belirtilmişti

PRİGOJİN'İN SAĞ KOLU UTKİN'İN DE UÇAKTA OLDUĞU BELİRTİLDİ

Rus basınında yer alan bazı haberlerde, uçağın Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin’e ait olduğu öne sürüldü. Wagner'in lideri Prigojin'in "sağ kolu" Dmytro Utkin'in de düşen uçakta bulunduğu belirtiliyor.

WAGNER GRUBU, PRİGOJİN ÖNDERLİĞİNDE PUTİN'E KARŞI İSYAN BAŞLATMIŞTI

Rusya’da Yevgeniy Prigojin, yönetimindeki paralı Wagner askeri oluşumuyla “Adalet yürüyüşü” sloganıyla silahlı ayaklanma başlatmıştı. Prigojin, “Kararlıyız, önümüze çıkanı vururuz” diye açıklama yapmışsa da Moskova’ya 200 km kadar yaklaşmışken, “kan dökülmemesi için” savaşçılarını geri çekme kararı aldıklarını açıklayarak isyanı sonlandırmıştı.

PPUTİN TALİMATLI RUS GİZLİ SERVİSİ KGB'NİN İŞİ Mİ?

Sonlandırılan isyan sonrası bir çok kişinin Putin'in bu olayı kolay kolay unutmayıp Prigojin'i bir şekilde ortadan kaldıracağı yönündeydi. Çok kısa sürede Prigojin'in böyle bir kazayla hayatını kaybetmesi akıllara bu işin arkasında Putin'in olacağı yönünde kuşkular iyice artırdığı belirtildi.

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