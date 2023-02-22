Waheed Adebayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waheed Adebayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Waheed Adebayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Waheed Adebayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Waheed Adebayo 28 Ekim 2000 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Waheed Adebayo Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Waheed Adebayo'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Waheed Adebayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Waheed Adebayo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Rivers United
1 Temmuz 2019 yılında Sunshine Stars
1 Aralık 2021 yılında Katsina Utd.
1 Temmuz 2022 yılında Niger Tornad.
Waheed Adebayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Waheed Adebayo şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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