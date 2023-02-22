Waheed Omololu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waheed Omololu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Waheed Omololu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Waheed Omololu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.