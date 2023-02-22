Waheed Omololu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Waheed Omololu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Waheed Omololu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Waheed Omololu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Waheed Omololu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Waheed Omololu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Waheed Omololu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shooting Stars Sports Club futbol takımında oynamaktadır. Shooting Stars Sports Club takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Waheed Omololu'nin Shooting Stars Sports Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Waheed Omololu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Waheed Omololu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2021 yılında Shooting Stars
Waheed Omololu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Waheed Omololu şuan Shooting Stars Sports Club takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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