Wajdi Kechrida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wajdi Kechrida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wajdi Kechrida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wajdi Kechrida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wajdi Kechrida 5 Kasım 1995 tarihinde Nice şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Tunus,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da وجدي كشريدة şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wajdi Kechrida Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lowens Sport yapmaktadır. Wajdi Kechrida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Wajdi Kechrida'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Wajdi Kechrida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wajdi Kechrida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Wajdi Kechrida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wajdi Kechrida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında ES Sahel U21

1 Temmuz 2016 yılında ES Sahel

31 Temmuz 2021 yılında Salernitana

29 Ağustos 2022 yılında Atromitos Athen

Wajdi Kechrida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wajdi Kechrida şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wajdi Kechrida Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

OGC Nice

Tunus takımında 21 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

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