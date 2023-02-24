Wajdi Sahli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wajdi Sahli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wajdi Sahli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wajdi Sahli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wajdi Sahli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wajdi Sahli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wajdi Sahli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wajdi Sahli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wajdi Sahli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wajdi Sahli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wajdi Sahli 17 Nisan 1997 tarihinde La Seyne-sur-mer şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa,Tunus uyrukludur.Gerçek adı da وجدي الساحلي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wajdi Sahli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Wajdi Sahli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Niksic futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Niksic takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Wajdi Sahli'nin FK Sutjeska Niksic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Wajdi Sahli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wajdi Sahli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Wajdi Sahli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wajdi Sahli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Club Africain

30 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2021 yılında Kaspiy Aktau

17 Ağustos 2021 yılında Apollon Smyrnis

9 Ağustos 2022 yılında Sutjeska Niksic

Wajdi Sahli kimdir

Wajdi Sahli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wajdi Sahli şuan FK Sutjeska Niksic takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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Wajdi Sahli nereli

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