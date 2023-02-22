Wakeel Okunade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wakeel Okunade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wakeel Okunade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Wakeel Okunade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Wakeel Okunade 25 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Wakeel Adekunle Okunade şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Wakeel Okunade Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remix Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına - tarihinde katılmıştır. Wakeel Okunade'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Wakeel Okunade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Wakeel Okunade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Wakeel Okunade şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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