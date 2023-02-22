Wale Amusan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wale Amusan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wale Amusan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wale Amusan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wale Amusan 12 Haziran 1989 tarihinde Makurdi şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Amusan Adewlae Sunday şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wale Amusan Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Wale Amusan'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wale Amusan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wale Amusan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Wale Amusan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wale Amusan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Koper

1 Ocak 2009 yılında Unirea Urziceni

1 Temmuz 2009 yılında Lobi Stars

1 Temmuz 2012 yılında Wikki Tourists

Wale Amusan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wale Amusan şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.