Walid Yacoubou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walid Yacoubou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walid Yacoubou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walid Yacoubou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walid Yacoubou 9 Nisan 1997 tarihinde Lomé şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Togo uyrukludur.Gerçek adı da Abdel Walid Yacoubou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walid Yacoubou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DJM Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hartford Athletic futbol takımında oynamaktadır. Hartford Athletic takımına 27 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Walid Yacoubou'nin Hartford Athletic ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Walid Yacoubou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walid Yacoubou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walid Yacoubou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walid Yacoubou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında NC Weslean C.

9 Mart 2018 yılında HFK Trebic

13 Ağustos 2018 yılında IFK Holmsund

6 Mayıs 2019 yılında Roughnecks FC

1 Ocak 2020 yılında SC Ideal

27 Nisan 2021 yılında Hartford

Walid Yacoubou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walid Yacoubou şuan Hartford Athletic takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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