Walter Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter Martinez 31 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Walter Martínez Tauda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Martinez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walter Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına - tarihinde katılmıştır. Walter Martinez'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Walter Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walter Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Walter Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter Martinez şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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