Wanderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wanderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wanderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wanderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wanderson 13 Eylül 1991 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wanderson Henrique do Nascimento Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wanderson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wanderson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dila Gori futbol takımında oynamaktadır. FC Dila Gori takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Wanderson'nin FC Dila Gori ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wanderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wanderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wanderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wanderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında CA Juventus

1 Ocak 2014 yılında EC São José

1 Temmuz 2014 yılında Operário-MT

1 Ocak 2015 yılında Anápolis-GO

1 Temmuz 2015 yılında Operário-MT

20 Ocak 2016 yılında Bnei Sakhnin

23 Temmuz 2018 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2020 yılında São Caetano

1 Eylül 2020 yılında FC Dila

Wanderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wanderson şuan FC Dila Gori takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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