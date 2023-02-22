Wasiu Alalade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wasiu Alalade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wasiu Alalade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Wasiu Alalade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Wasiu Alalade 6 Temmuz 1999 tarihinde Ilorin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Wasiu Alalade Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wasiu Alalade, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Wasiu Alalade'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Wasiu Alalade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Wasiu Alalade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Ocak 2018 yılında Enyimba Aba
1 Temmuz 2020 yılında Kwara United
25 Ağustos 2021 yılında Akwa United
1 Kasım 2021 yılında Shooting Stars
22 Ağustos 2022 yılında Kwara United
Wasiu Alalade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Wasiu Alalade şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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