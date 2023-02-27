Wataru İwashita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wataru İwashita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wataru İwashita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wataru İwashita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wataru İwashita 1 Nisan 1999 tarihinde Kumamoto, Kumamoto şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 岩下 航 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wataru İwashita Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wataru İwashita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Wataru İwashita'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Wataru İwashita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wataru İwashita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wataru İwashita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wataru İwashita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Toin Univ.

3 Kasım 2020 yılında Roasso Kumamoto

31 Ocak 2021 yılında Toin Univ.

1 Şubat 2021 yılında Roasso Kumamoto

9 Ocak 2022 yılında Kashiwa Reysol

Wataru İwashita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wataru İwashita şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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