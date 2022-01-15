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  3. "Wavy Navy Pooh" lakabıyla bilinen ünlü Rapçi Shandler Beaubien öldürüldü!

"Wavy Navy Pooh" lakabıyla bilinen ünlü Rapçi Shandler Beaubien öldürüldü!

ABD'nin Miami kentinde yaşayan, "Wavy Navy Pooh" lakabıyla bilinen 28 yaşındaki Rapçi Shandler Beaubien, düşürüldüğü pusu sonucu vurularak öldürüldü.

"Wavy Navy Pooh" lakabıyla bilinen ünlü Rapçi Shandler Beaubien öldürüldü!

ABD'nin Miami kentinde yaşayan ve "Wavy Navy Pooh" lakabıyla bilinen 28 yaşındaki Rapçi Shandler Beaubien, pusuya düşürülerek öldürüldü.

Yerel basındaki haberlere göre, Beaubien, dün akşam saatlerinde arabasında seyir halindeyken pusuya düşürüldü.

Yoldaki başka bir arabadan açılan ateş sonucu Beaubien yaşamını yitirdi.

Olay esnasında arabada bulunan 5 ve 1 yaşındaki çocukları ile ismi açıklanmayan bir kadın ise yara almadı.

Beaubien'in 2 yıl önce de yine yolda seyir halindeyken bacağından vurulduğu öğrenildi.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, şüpheliler henüz yakalanamadı.

Emine Özfalcı
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