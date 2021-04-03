Web Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Web Tasarımcısı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Şirketlerin, kişilerin ya da sosyal toplulukların internet ortamında reklam veya bilgilendirme için uygun internet sitesini tasarlayan kişidir.

Web Tasarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Web Tasarımcısı Maaşları

Web Tasarımcısı maaşı ortalama aylık 3.460 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Web Tasarımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ortaöğretim seviyesindeki eğitim düzeyi yeterlidir.

Web Tasarımcısı Ne İş Yapar?

Web Tasarımcısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak,

a) HTML kodları ile basit web işlemlerini yapmak,

b) HTML kodları ile gelişmiş web işlemlerini yapmak,

c) Stil şablonu (CSS) yapılandırmasını gerçekleştirmek,

d) Web projesi için temel düzenlemeleri yapmak,

e) Nesne işlemlerini yapmak ve site yönetimini gerçekleştirmek,

f) Veri tabanı işlemlerini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Web Tasarımcısı Meslek Ana Grubu:

Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılardır.

Web Tasarımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Web Tasarımcısı mesleğinin meslek kodu 2166.02 olarak belirlenmiştir

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