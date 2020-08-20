Welinton resmen Beşiktaş'ta!
Beşiktaş, N'Sakala ve Mensah'ın ardından 3. transferini resmen açıkladı. Siyah Beyazlı takım Alanyaspor'dan Welinton'u da renklerine bağladı.
Beşiktaş, N'Sakala ve Mensah'tan sonra 3. transferini resmen açıkladı.
Beşiktaş, Alanyaspor'dan Welinton'u da kadrosuna kattı.
BEŞİKTAŞ, WELINTON İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Beşiktaş spor kulübü bir süredir görüşme halinde olduğu Welinton ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Süper Lig kariyeri 2017-2018 sezonunda Aytemiz Alanyaspor formasıyla başlayan Brezilyalı stoper, geçen sezon 27 resmi maçta 3 gol attı.
WELINTON KİMDİR?
Brezilyalı oyuncu Welinton, Süper Lig takımlarından Alanyaspor'da forma giyen ve stoper mevkisinde görev yapan futbolcudur. 31 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu daha önce Flamengo,Spartak V-kavkaz, Coritiba FC,Umm Salal,Al Khor ve sonrasında Alanyaspor'da forma giymişti.
Alanyaspor formasını 2017 yılından beri terleten Welinton, 80 maçta görev yaptı. 80 maçta 8 golü bulunan Welinton, ortalama 1.44 maç puanı tutturdu.