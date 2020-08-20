Welinton resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, N'Sakala ve Mensah'tan sonra 3. transferini resmen açıkladı.

Beşiktaş, Alanyaspor'dan Welinton'u da kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ, WELINTON İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Beşiktaş spor kulübü bir süredir görüşme halinde olduğu Welinton ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Süper Lig kariyeri 2017-2018 sezonunda Aytemiz Alanyaspor formasıyla başlayan Brezilyalı stoper, geçen sezon 27 resmi maçta 3 gol attı.

WELINTON KİMDİR?

Brezilyalı oyuncu Welinton, Süper Lig takımlarından Alanyaspor'da forma giyen ve stoper mevkisinde görev yapan futbolcudur. 31 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu daha önce Flamengo,Spartak V-kavkaz, Coritiba FC,Umm Salal,Al Khor ve sonrasında Alanyaspor'da forma giymişti.

Alanyaspor formasını 2017 yılından beri terleten Welinton, 80 maçta görev yaptı. 80 maçta 8 golü bulunan Welinton, ortalama 1.44 maç puanı tutturdu.