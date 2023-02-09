Wellington Reis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wellington Reis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wellington Reis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wellington Reis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wellington Reis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wellington Reis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Wellington Reis

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wellington Reis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wellington Reis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wellington Reis 15 Aralık 1991 tarihinde Barra Bonita şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wellington Rodrigues dos Reis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wellington Reis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSB Sports Agency yapmaktadır. Wellington Reis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ABC Futebol Clube (RN) futbol takımında oynamaktadır. ABC Futebol Clube (RN) takımına 27 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Wellington Reis'nin ABC Futebol Clube (RN) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wellington Reisboyu ve yaşı kaç

Wellington Reis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wellington Reis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Wellington Reis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wellington Reis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2014 yılında Boa Esporte

31 Aralık 2014 yılında JMalucelli

1 Mayıs 2015 yılında Criciúma EC

30 Kasım 2015 yılında JMalucelli

8 Eylül 2016 yılında Paraná

31 Aralık 2016 yılında JMalucelli

19 Mayıs 2017 yılında Fortaleza

11 Ekim 2017 yılında Kulüpsüz

2 Aralık 2017 yılında Mirassol-SP

19 Mart 2018 yılında Vila Nova FC

22 Nisan 2019 yılında Paysandu SC

1 Ocak 2020 yılında EC Água Santa

20 Ağu 2020 yılında Paysandu SC

8 Nisan 2021 yılında Portuguesa

19 Ocak 2022 yılında Aimoré-RS

27 Nisan 2022 yılında ABC FC

Wellington Reis kimdir

Wellington Reis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wellington Reis şuan ABC Futebol Clube (RN) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Wellington Reis nereli

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