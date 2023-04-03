Wellington Tim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wellington Tim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wellington Tim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wellington Tim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wellington Tim 5 Haziran 2001 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wellington Gonzaga de Assis Filho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wellington Tim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADM Esporte yapmaktadır. Wellington Tim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Wellington Tim'nin UD Almería B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Wellington Tim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wellington Tim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wellington Tim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wellington Tim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ekim 2020 yılında Santos B

31 Aralık 2021 yılında Criciúma U20

1 Temmuz 2022 yılında UD Almería B

Wellington Tim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wellington Tim şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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