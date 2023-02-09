Wendel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wendel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wendel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wendel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wendel 12 Ekim 1999 tarihinde Recife şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wendel Matheus de Lima Figueroa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wendel Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wendel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wendel'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wendel Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wendel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Wendel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wendel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2020 yılında Vera Cruz-PE

1 Ocak 2022 yılında Falcon FC

1 Nisan 2022 yılında Passo Fundo

1 Ağu 2022 yılında Centro Oeste-GO

1 Ocak 2023 yılında Londrina-PR

Wendel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wendel şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.