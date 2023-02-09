Wesley Dias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Dias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wesley Dias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wesley Dias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wesley Dias 22 Haziran 1995 tarihinde Cosmópolis şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wesley Claudino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wesley Dias Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wesley Dias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) futbol takımında oynamaktadır. Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Wesley Dias'nin Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wesley Dias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wesley Dias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wesley Dias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wesley Dias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Paysandu SC

10 Temmuz 2017 yılında Estoril Praia

26 Ocak 2018 yılında Paraná

31 Aralık 2018 yılında Estoril Praia

4 Ocak 2019 yılında EC Vitória

12 Ağu 2019 yılında Estoril Praia

13 Ağu 2019 yılında CRB

31 Aralık 2019 yılında Estoril Praia

18 Şubat 2020 yılında ABC FC

3 Ağu 2020 yılında Ermis Aradippou

7 Ocak 2021 yılında Ferroviário-CE

19 Ocak 2022 yılında Sampaio Corrêa

Wesley Dias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wesley Dias şuan Sampaio Corrêa Futebol Clube (MA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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