Wesley Hudson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Hudson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wesley Hudson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wesley Hudson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wesley Hudson 15 Nisan 2000 tarihinde Juiz de Fora şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wesley Hudson da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wesley Hudson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wesley Hudson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Juventude futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Juventude takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Wesley Hudson'nin Esporte Clube Juventude ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Wesley Hudson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wesley Hudson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wesley Hudson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wesley Hudson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Brasil-RS

31 Aralık 2021 yılında Atlético-MG U20

25 Ocak 2022 yılında Villa Nova AC

4 Nisan 2022 yılında Atlético-MG B

13 Nisan 2022 yılında Paysandu SC

2 Ocak 2023 yılında Atlético-MG B

9 Ocak 2023 yılında Juventude

Wesley Hudson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wesley Hudson şuan Esporte Clube Juventude takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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