Wesley Zahibo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wesley Zahibo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wesley Zahibo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Wesley Zahibo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Wesley Zahibo 6 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Fransa,Guadeloupe uyrukludur.Gerçek adı da Wesley Gbalou Zahibo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Wesley Zahibo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Wesley Zahibo, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
RC Lens B futbol takımında oynamaktadır. RC Lens B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Wesley Zahibo'nin RC Lens B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Wesley Zahibo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Wesley Zahibo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında RC Lens U19
1 Temmuz 2022 yılında RC Lens B
Wesley Zahibo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Wesley Zahibo şuan RC Lens B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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