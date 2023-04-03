Weslley Patati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Weslley Patati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Weslley Patati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Weslley Patati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Weslley Patati 11 Şubat 2003 tarihinde Presidente Dutra şehrinde doğmuştur. 1,64 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Weslley Pinto Batista şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Weslley Patati Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Weslley Patati, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santos Futebol Clube U20 futbol takımında oynamaktadır. Santos Futebol Clube U20 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Weslley Patati'nin Santos Futebol Clube U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Weslley Patati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Weslley Patati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Weslley Patati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Weslley Patati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Santos FC U20

Weslley Patati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Weslley Patati şuan Santos Futebol Clube U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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