Whatsapp çevrimiçi özelliğini kapattı mı? Sosyal medyada birçok kişi WhatsApp'taki değişiklik sebebiyle yaptıkları paylaşımlarla tepkisini gösterdi. WhatsApp'ta değişiklik nedeniyle çok sayıda internet kullanıcısı araştırma yapmaya başladı. Peki Whatsapp çevrimiçi özelliğini kapattı mı? Son görülme özelliği ve çevrimiçi yazıyor neden yok, kalktı mı? Ayrıntılar haberimizde...

WHATSAPP ÇEVRİMİÇİ ÖZELLİĞİNİ KAPATTI MI?

WhatsApp'a gelen son özellikle 'çevrimiçi' modu dönemi bitti. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta çevrimiçi özelliğini kapattı.

WhatsApp'ta bundan böyle kimse çevrimiçi görünemeyecek.

Bu durumu fark eden birçok kişi düzeltmek için gizlilik ayarlarına girmeye çalıştı. Kullanıcılar erişim problemi ile karşı karşıya kaldı.

Normalde bu ayarlar kullanıcı tarafından yapılabiliyordu. Fakat şu anda açık tutanların da bildirimleri görünmüyor.

Bu duruma birçok WhatsApp kullanıcısı Twitter'da tepkisini dile getirdi. WhatsApp kullanıcıların "son görülme", "yazıyor" veya "çevrimiçi" şeklinde üst kısımda yer alan bildirimlerin kaybolmasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

WHATSAPP HAKKINDA

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilmiş olan platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Geliştirilen bu uygulama Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumludur. Ayrıca 2G, 3G, 4G ya da WiFi İnternet bağlantısı sayesinde kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj, belge göndermesini sağlar.

WhatsApp eski Yahoo! çalışanı olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur. Daha önce Yahoo’da çalışan ikili, Yahoo’dan ayrıldıktan sonra Facebook ve Twitter’a iş başvurusunda bulunmuşlar fakat ikisi de iki şirketten de red cevabı almıştır. Biran Acton ve Jan Koum’un WhatsApp serüveni zorlu süreçlerden geçse de başarılarının önüne geçememiştir.

Apple Store çıkalı henüz 7 ay olduğu dönemde, Koum yeni bir iPhone aldı. Koum Apple Store ile birlikte yeni uygulama endüstrisinin çok daha büyük işler yapacağını anladı. Bunun üzerine Acton ile birlikte bir uygulama geliştirmeleri gerektirdiğinin farkına vardı. 24 Şubat 2009’da ise WhatsApp isimli şirketlerini Kaliforniya’da kurdular.

Kısa zamanda popüler olan WhatsApp’ın başarısı asla tesadüf değildi. Yükselişinde önemli birkaç faktör vardı. WhatsApp’ın olmadığı dönemlerde insanların telefon üzerinden iletişim kuracağı anlık mesajlaşma uygulaması olan BBM vardı. Sadece BlackBerry’nin sağladığı bu imkân insanları farklı arayışlar içine soktu. Diğer bir faktörde WhatsApp’ın telefon numarasını kullanmasıydı. WhatsApp’ın hızla yükselmesi, Facebook’un kurucusu olan Mark Zuckerberg’in dikkatini çekti. 2014’ün başlarına geldiğimizde WhatsApp 19 milyar dolar karşılığında Facebook’a satıldı. Satılma işleminden sonra WhatsApp’ın isminin ve şirketin korunacağı, çalışanların bağımsız olarak devam edeceği açıklandı.

WhatsApp’ın zorlu süreçlerden geçerek ulaştığı bu platform şu anda tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. 900 milyon tekil olmak üzere 400 milyon aktif kullanıcısı vardır. WhatsApp üzerinde günde ortalama 18 milyar mesaj gönderiliyor.