Whatsapp gizlilik sözleşmesi iptal oldu mu 2021? Whatsapp gizlilik sözleşmesi kalktı mı, ne oldu 2021? şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde derledik.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İPTAL OLDU MU 2021? WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ KALKTI MI, NE OLDU 2021?

Rekabet Kurumu'nun Whatsapp'ın gizlilik sözleşmesi ile ilgili yeni kararı açıklamasının ardından vatandaşlar, sözleşmenin son durumunu merak etmeye başladı. Rekabet Kurumu'nun WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesine ilişkin yaptığı bilgilendirmede "WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, WhatsApp tarafından planlanan güncellemenin, küresel çapta, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEYİ KAPSIYORDU?

WhatsApp’ın yeni Gizlilik İlkesi’nin “Diğer Facebook Şirketleriyle Nasıl Çalışırız?” başlığıyla duyurulan bölümünde, “Facebook Şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook Şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur” ifadesine açık açık yer verildi.

Güncellenen ilkelerinde “Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler” ifadelerini kullanan WhatsApp, bundaki amacını ise şu maddelerle özetledi:

''Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.''