WhatsApp, Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan bir uygulama. Whatsapp, bu senenin başında yeni gizlilik politikası nedeniyle eleştirilerin odak noktası haline gelmişti. Ancak tüm bunlara rağmen hala en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak liderlik bayrağını taşımakta.

Son dönemde uygulamayı kullanan insanların merak ettiği konulardan biri de Whatsapp'ta silinen fotoğrafların geri getirilmesinin mümkün olup olmadığı oldu. Karşı tarafa gönderilen veya alınan bir mesajı kazara sildikten sonra karşılaşılan bu durum biraz can sıkabiliyor. Son zamanlarda aramalar genelde Whatsapp silinen fotoğrafları geri getirme |WhatsApp silinen fotoğraflar nasıl geri getirilir 2021 yönünde gerçekleşiyor.

ADIM ADIM WHATSAPP SİLİNEN FOTOĞRAFLARI GERİ GETİRME

Kullanıcıların pek umutsuz olduğu bu konu, aslında çözümü olmayan bir problem değil. Çünkü silinen fotoğraflar bazı noktalarda kurtarılabiliyor. Ancak bunun için aşağıda verilen uygulama adımlarını eksiksiz takip etmeniz gerekiyor.

WHATSAPP KLASÖRÜNÜ KONTROL EDİN

Maalesef, iOS kullanıcıları dosya sistemlerine erişemediği için bu yöntem Android cihazlar için geçerli. Uygulama, gönderdiğiniz ve aldığınız tüm fotoğrafları varsayılan olarak WhatsApp klasöründe saklıyor. Bu nedenle, fotoğrafı sohbetten silseniz dahi WhatsApp klasöründen silinmeyecektir.

Klasöre ulaşmak için bir dosya yöneticisi kurmanız gerekiyor. Bunun için telefonunuz ile gelen yerleşik dosya yöneticisini kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır. Eğer dilerseniz, Google Play Store’da yer alan çeşitli dosya yöneticilerine de göz gezdirebilirsiniz.

Silinen fotoğrafları kurtarmak için ilk olarak Depolama > WhatsApp > Media > WhatsApp Images adımlarını takip etmeniz gerekir. Eğer gönderdiğiniz bir resmi arıyorsanız da WhatsApp Images dosyası içerisinde yer alan Sent klasörüne girmeniz gerekecek. Eğer silinen fotoğraflarınızı burada bulduysanız sorunu çözmüş olursunuz. Diğer yandan, aynı adımları uygulayarak video, GIF ve ses dosyalarını da kurtarma imkanınız var.

WHATSAPP SOHBET YEDEKLEME TARİHİNİZİ KONTROL EDİN

Yukarıda verilen adımlar işe yaramadıysa, Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği’ne göz atın. Burada, WhatsApp’ta yedeklemenizin en son ne zaman gerçekleştiği ve verilerinizi ne sıklıkla yedeklemeye ayarladığınız bilgilerini göreceksiniz. Eğer resimleri son yedekleme işleminden sonra sildiyseniz, fotoğraflarınızı kurtarmak için WhatsApp’ı silip yeniden yüklemeniz gerekir. WhatsApp’ı yeniden yüklerken, yedekten geri yükle seçeneğini kabul ettiğiniz takdirde tüm mesajlarınız, resimleriniz ve videolarınız geri yüklenecektir.

SOHBETİ DIŞA AKTARIN

Yukarıdaki adımları izlediğiniz halde yine de mesajlarınız veya fotoğraflarınız geri gelmiyorsa son olarak sohbeti dışa aktarma adımını izleyin. Bunun için Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Geçmişi > Sohbeti Aktar adımlarını tek tek izlemeniz gerekiyor. Daha sonra resimleriniz hangi sohbetten silindiyse o kullanıcının WhatsApp hesabını seçmeniz gerekir. Burada karşınıza çıkan ”Medyayı Dahil Et” seçeneğine tıklamanızın ardından, üzerine e-postaya aktar seçeneğine tıkladıktan sonra seçtiğiniz sohbet içerisinde yer alan tüm verilere anında ulaşmış olacaksınız

HALA GERİ GELMEDİ Mİ?

Yukarıda belirtilen adımları eksiksiz yerine getirdiğiniz halde hala foğrflarınız geri gelmedi mi? Öyleyse özel kurtarma uygulamalarına bir göz atmanız gerekecektir.