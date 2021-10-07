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  3. Whatsapp ve Facebook'un ardından bir hacklenme olayı da Twich'de! Yayıncıların kazandığı paralar ifşa oldu!

Whatsapp ve Facebook'un ardından bir hacklenme olayı da Twich'de! Yayıncıların kazandığı paralar ifşa oldu!

Son dönemde sosyal medya uygulamalarında yaşanan hacklenme furyasına popüler yayın yapma uygulaması olan Twich de katıldı. Hesap bilgilerine erişilen üçlü yayıncıların kazandıkları paralar da ortaya çıkmış oldu.

Whatsapp ve Facebook'un ardından bir hacklenme olayı da Twich'de! Yayıncıların kazandığı paralar ifşa oldu!

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çökmesinin ardından sosyal medyada uygulamaların hacklendiği yönünde spekülasyonlar dolaşmaya başlamıştı. Bunun üzerine açıklama yapan Facebook, bu haberleri yalanlarken bir hack mağduru da Twich oldu. Platform, siber saldırıya maruz kaldığını doğrularken, 2019 yılından bu yana en fazla kazananların listesi de ifşa oldu. 

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SALDIRIYI DOĞRULADI

Amazon'un çevrimiçi canlı yayın uygulaması Twitch, siber saldırıya maruz kaldığı iddialarını doğruladı. İsmi henüz bilinmeyen bir bilgisayar korsanı Twitch'in kaynak kodu, müşteri listesi ve yayınlanmamış oyunlar olduğunu iddia ettiği bilgileri sızdırarak paylaşmıştı. Daha sonra yaptığı açıklamada Twitch, "hacklendiğini" kabul ederek saldırının nelere yol açtığını tespit etmek adına çalışmalara başladığını ifade etti.

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MİLYON DOLARLAR KAZANMIŞLAR

Konuyla ilgili çok fazla yorum yapmak istemeyen şirket "ek bilgi olur olmaz kamuoyunu bilgilendireceklerini" ifade etti.. Sızdırılan 125 gigabyte'lık bilginin arasında Twitch'te 2019 yılından bu yana en çok para kazanan yayıncıların listesinin de yer aldığı ifade edildi.

Listede HasanAbi kullanıcı adıyla bilinen Türk kökenli Hasan Doğan Piker de Twitch üzerinden yaptığı yayınlar ile 2 milyon 800 bin dolar para kazanmış.

Whatsapp ve Facebook'un ardından bir hacklenme olayı da Twich'de! Yayıncıların kazandığı paralar ifşa oldu!

GÜNLÜK ORTALAMA 30 MİLYON ZİYARETÇİ GİRİYOR

Özellikle elektronik spor (e-spor) olarak adlandırılan çevrimiçi bilgisayar oyunu oynayanlar arasında popüler yayın platformunu her gün ortalama 30 milyon ziyaretçi takip ediyor. Platformda sanatçılar, müzisyenler ve bilgisayar oyuncuları gibi kişilerle direkt olarak iletişime geçme olanağı sağlanıyor
 

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