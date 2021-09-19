Whatsapp yeni özelliğini kullanıma sundu! Grup fotoğraflarına emoji eklenebilecek.

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, yenilikleriyle kullanıcılarının ilgisini üzerinde tutmayı başarıyor. Özellikle son zamanlarda getirilmesi istenen özelliklerle ilgili yoğun bir çalışmaya girişen ve birçok yeni özelliği getiren Whatsapp, kullanıcılarının beğenisini kazandı. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasının son yeniliğinde ise kullanıcılara grup sohbetlerinin fotoğrafına emoji ekleme fırsatı sunuluyor.

YENİ FONKSİYON EKLENDİ

WhatsApp ile iletişime geçen insanlar kişisel görüşmelerin yanı sıra birden çok kullanıcılı grupları da aktif olarak kullanıyor. İş, okul ve arkadaşlar arasında iletişimi kolaylaştıran grup özelliği , getirilen yenilik ile artık daha güzel bir hal alacak. Kullanıcılara ücretsiz bir şekilde iletişime geçebilmeleri yönünde birçok olanak sağlayan uygulama, mesajlaşma gruplarına beğenilecek yeni fonksiyonunu ekledi.

BETA GÜNCELLEMESİ GELDİ

Daha öncede Whatsapp gruplarında, grup sohbetine istediğiniz simgeyi koyabiliyordunuz. Yine de bu özelliğin geliştirilmesi yönünde düşünceler vardı. Çünkü uygulamanın bu alanda tercih etmenize izin verdiği tek simge görseldi. WhatsApp‘ın yayınladığı yeni Beta güncellemesi ile birlikte bu durum da değişti. Artık grup simgesine fotoğrafın yanı sıra emojilerin eklenmesine de olanak sağlandı.

ŞU AN İÇİN SADECE IOS'DA

Şu an için sadece iOS'a yayınlanan yeni Beta güncellemesinde grupların daha çok kişiselleştirilmesine izin veren uygulama, kullanıcıların grup simgesi oluşturabilmesine izin verdi. Uygulamaya eklenen simge editörü ile emoji ve çıkartmaların fotoğraf yerine kullanılabilmesine izin veriliyor.

GÜNCELLEYENLER KULLANABİLİR

Uygulamanın bu özelliği Android için önümüzdeki haftalarda kullanıma sunacağı öğrenilirken iOS için Beta sürümü yayınlanmış durumda. WhatsApp’ı 2.21.190.11 sürümüne güncelleyen kullanıcılar şu anda bu özelliği deneyimleyebiliyor.. Son olarak bu özelliğin herkese ulaşması ise 24 saati bulacak.