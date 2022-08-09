WhatsApp’a instagram özelliği geliyor! Yeni özellik moralleri bozacak!

Son olarak mesajlara emoji ile reaksiyon verme özelliğini sunan WhatsApp, şimdi de Durum Tepkileri üzerinde çalışıyor.

İNSTAGRAMA BENZİYOR

Durumlara emojiyle tepki verme özelliğinin, Instagram’daki Hikayeler’e benzeyeceği düşünülüyor. WhatsApp beta Android 2.22.17.24 sürümünde ortaya çıkan son yenilik Instagram’ın hikayeler özelliğine benzeyecek. Böylelikle Durumlar’a emojiyle tepki verilecek.

Durumlar’a tepki vermek için, Instagram’dakine benzer şekilde, cevap kısmına tıklamanız ve ardından istediğiniz emojiye dokunmanız gerekiyor. WhatsApp grup özellikleri genişlemeye devam ediyor. Artık WhatsApp grup yöneticileri başkasının mesajını da silebilecek.

Yeni özellik şimdilik test aşamasında.

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