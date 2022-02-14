Whatsapp'ın yeni özelliği çok konuşulacak! Sevilen uygulama köklü bir değişikliğe gidiyor!

Her geçen gün kullanıcılarından gelen geri dönüşler ve uygulamadaki değişen ihtiyaçlar doğrultusunda farklı özellikleri deneyen popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, uygulamada alışılmışın dışına çıkılacak yeni özellikleri deniyor. Bugüne kadar sadece profil fotoğrafı güncellemeye izin veren uygulama kapak fotoğrafı özelliği getirmek için de kolları sıvadı. Ayrıca gruplar için de bir yenili getiriliyor.

ÖNCELİKLE İŞLETME HESAPLARINA SUNULACAK

Whatsapp'ta yaşanacak değişimleri anbean takip eden site WABetaInfo, uygulamanın getirmeyi planladığı yeni özellikler hakkında kullanıcıları bilgilendirdi. WhatsApp Business kullanıcıları için denenmeye başlanan yeni özellik ile öncelikli olarak işletme hesaplarında kapak fotoğrafı eklenebilmesinin yolu açılacak. Böylelikle Whatsapp, diğer sosyal medya uygulamalarına benzerlik olarak bir adım daha yaklaşmış olacak.

İSTENİLDİĞİ GİBİ DÜZENLENECEK

İşletme ayarlarında bir de kamera ikonu bulunacak. Bununla birlikte profil fotoğrafınızı değiştirebildiğiniz gibi kapak için de yeni fotoğraf çekebilir ya da galerinizde bulunan fotoğraflardan birini seçebilirsiniz. Böylelikle hesabınızı ziyaret ederek profilinizi görüntüleyen kullanıcılar kapak fotoğrafınızla da karşılaşacak.

İlerleyen zamanlarda ise bu özellik tüm kullanıcılara sunulacak.

GRUP SOHBETLERİNDE YENİ DÖNEM

Öte yandan uygulamada yürürlüğe girmesi beklenen bir diğer özellik de grup sohbetlerinde yaşanacak. Grupta yer alan yöneticilere ekstra haklar sunmayı planlayan özellikle birlikte grup içerisinde grup kurulabilecek. Bu sayede grup üyeleri de sohbete davet edilerek katılabilecek ve kalabalık gruplardaki yönetim kolaylaştırılacak.