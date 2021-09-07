Whatsapp'ta çok beklenen özellik geldi! Artık son görülmenizi istediğiniz kişiye karşı kapatıp açabileceksiniz!

Whatsapp, kullanıcılarının son görülmelerini kişiye karşı kapatıp açmasına izin vermiyordu. Son görülmesini kapatan kişiler tüm kullanıcılar için bunu gerçekleştirirken,bu özelliği aktif hale getiren kullanıcılar diğer kişilerin son görülmesini göremiyordu. Kullanıcıların bu özelliği kişiye özel olarak getirilmesi yönünde ısrarlı istekleri sonunda sonuç buldu. Whatsapp, kişiye özel olarak son görülmelerin açılıp kapatılabileceğini açıkladı.

IOS GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Whatsapp'ın yeni özelliği, kullanıcılara son görülme özelliğinin hangi kişilere kapalı, hangi kişilere açık olacağına karar verme fırsatı sunacak. ŞA an için ilk olarak İOS'a geleceği tahmin edilen özelliğin, kısa süre içerisinde tüm kullanıcılar için geçerli olması bekleniyor. Whatsapp'ın yeni özelliğinin iOS üzerinden alınan ekran görüntüsü de ortaya çıktı. Burada yer alan bilgilere göre, kullanıcıların rehberdeki istediği kişiyi özel olarak seçerek son görülme saatini görmemesini sağlayabiliyor.

PROFİL FOTOĞRAFI VE OKNUDU BİLGİSİ DE AYARLANACAK

WABetaInfo'nun tarafından yapılan habere göre bu özellik sadece son görülmede geçerli olmayacak. Kullanıcılar, profil fotoğrafı ve okundu bilgisi gibi belli başlı gizlilik ayarlarını da yine aynı şekilde istediği şekilde ayarlayabilecek. Bu özellik sayesinde isteyen kişi, bazı kullanıcılara karşı son görülme, profil fotoğrafı, okundu bilgisi gibi özellikleri kapatırken, bazı kullanıcılar için de açabilecek.