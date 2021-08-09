Whatsapp'ta o özelliği kullanırken iki kere düşünün! Siber güvenlik uzmanlarına göre tehlikeli olabilir

WhatsApp kullanıcılarını sunduğu yeni özellik ile bir defa görüntülenebilen fotoğraf ve video imkanı paylaşma imkanı sağladı. Bu özellik, başta Snapchat’te, ardından WhatsApp’la aynı çatıda olan Instagram’da görülmüştü. Ancak, siber güvenlik uzmanları, özelliğin WhatsApp’a da eklenmesine yönelik bir uyarıda bulundu.

SANPCHAT'TE DE KULLANILIYOR

Daha önce Snapchat kullanıcılarına sunulan bu özellik, karşı taraf ekran görüntüsü aldığında kişiye bildirim yolluyor. Ancak WhatsApp'ta böyle bir bildirim bulunmuyor. Karşı taraf herhangi bir şekilde ekran görüntüsü ya da video kaydı aldığında bundan haberiniz olmayacak.

BEKLEDİĞİNİZDEN DAHA TEHLİKELİ OLABİLİR

Siber güvenlik uzmanları konuyla ilgili olarak "Örneğin eşinize kredi kartı bilgilerinizi bu özellik ile gönderirseniz bu rakamları aklında tutmak için ekran görüntüsü almak isteyecektir. Ancak siz kredi kartı bilgilerinin telefonda kayıtlı kalmaması için tek kullanımlık bir görüntü olarak göndermiştiniz. Eşinizin telefonunda kart bilgileriniz kayıtlı olduğunda herhangi bir siber saldırı durumunda kart bilgileriniz tehlike altına girebilir. Bunun örnekleri, çalınan iCloud hesaplarında çokça görülebiliyor.

"BU ÖZELLİĞİ KULLANMAYIN"

Güvenlik sıkıntısı çekmemek amacıyla önemli fotoğraflarınızı bu özelliği kullanarak göndermenizin bir anlamı kalmadığını ifade eden uzmanlar, fazla önem taşımayan fotoğrafların gönderilmesinin çok fazla sakıncası olmasa da, önemli fotoğrafların nereden gönderildiğine dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Whatsapp'tan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken bu özelliğe güncelleme gelip gelmeyeceği merak ediliyor.