Whatsapp'tan bir yenilik daha! E-ticareti destekleyecek büyük özellik!

Kullanıcılarına dayattığı yeni gizlilik politikaları ile büyük tepki toplayan Whatsapp, birçok ülke tarafından da çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı. Bu kararlılığından vazgeçmeyen uygulama geliştiricileri ise sunduğu yenilik ve geliştirmeler ile kullanıcıları elinde tutmak için çaba sarf ediyor. Uygulamasında reklam yer vermediği için kazanç sağlayamadığı ifade edilen Whatsapp'ın, uygulama için yeni denemelere giriştiği öğrenildi.

Bu denemelerden birisinin de işletme arama özelliği olacağı konusunda bilgiler alınıyor. Whatsapp'ın getireceği bu özellik e-ticarete destek sağlamayı ve yerel işletmelere yardımcı olmayı hedeflediği ifade edildi.

DİĞER UYGULAMALARINDA KULLANILIYORDU

Facebook şirketinin bünyesi altında bulunan sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram mağazalar özelliğini aktif bir şekilde kullanıyor. Hatta şirket Instagram'daki beğeniler ile mağazalar kısımlarını değiştirdi. Mağazalar bu uygulamada biraz daha ön plana çıktı. Facebook'un Whatsapp'ı da aynı şekilde güncellemeyi düşündüğü ve bu özelliği de kısa süre içerisinde kullanıma sunmayı hedeflediği ifade edildi.

TÜM DÜNYADA KULLANIMA SUNULACAK

Uygulama yöneticilerinin bu özelliği henüz test etme aşamasında olduğu ifade edilirken ne zaman kullanıma sunacağı konusunda ise net bir bilgiye ulaşılamadı. Test aşamalarının ardından belli bölgedeki kullanıcılara sunulması beklenen özellik, gelen geri bildirim ve tepkilere göre de geliştirilerek tüm dünyada aktif hale getirilecek.