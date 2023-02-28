Wilder Viera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilder Viera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilder Viera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wilder Viera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wilder Viera 4 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Wílder Viera Caballero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wilder Viera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Wilder Viera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Wilder Viera'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wilder Viera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wilder Viera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Wilder Viera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wilder Viera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Cerro Porteño

22 Temmuz 2022 yılında Gen. Caballero

31 Aralık 2022 yılında Cerro Porteño

Wilder Viera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wilder Viera şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Wilder Viera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cerro Porteño

Paraguay U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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