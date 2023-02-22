Will Fitzgerald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Fitzgerald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will Fitzgerald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Will Fitzgerald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Will Fitzgerald 19 Mayıs 1999 tarihinde Limerick şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Will Fitzgerald Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quorum Sports Advisors yapmaktadır. Will Fitzgerald, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Will Fitzgerald'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Will Fitzgerald Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Will Fitzgerald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Will Fitzgerald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Will Fitzgerald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında LFC Academy

1 Ocak 2018 yılında Limerick FC

5 Temmuz 2019 yılında Waterford FC

22 Şubat 2021 yılında Derry City

1 Ocak 2022 yılında Sligo Rovers

Will Fitzgerald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Will Fitzgerald şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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