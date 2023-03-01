Will Henry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Henry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will Henry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Will Henry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Will Henry 6 Temmuz 1998 tarihinde Bristol şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da William Michael Thomas Henry şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Will Henry Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Will Henry'nin Chippenham Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Will Henry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Will Henry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Will Henry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Will Henry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Swindon Town

8 Eylül 2017 yılında Dunstable

8 Ekim 2017 yılında Swindon Town

5 Şubat 2018 yılında Hampton & Rich.

16 Mart 2018 yılında Swindon Town

9 Ağustos 2018 yılında Chippenham

9 Eylül 2018 yılında Swindon Town

9 Kasım 2018 yılında Swindon Superm.

9 Aralık 2018 yılında Swindon Town

10 Eylül 2020 yılında Bath City

1 Temmuz 2021 yılında Chippenham

Will Henry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Will Henry şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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